पेरिस. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पेरिस में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए भारतीय संस्कृति, विरासत और फ्रांस के रिश्तों को जोड़ते हुए अहम बातें कहीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां आने के बाद देश से दूर रहते हुए ‘भारत माता की जय’ सुनना घर जैसा लगता है. पीएम मोदी ने कहा मैं प्रतिज्ञा लेकर निकला हूं, शरीर का कण कण, समय का पल पल आपके लिए है. पीएम मोदी ने कहा कि फ्रांस और भारत के बीच 100 साल से भावनात्मक रिश्ता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पेरिस में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि फ्रांस की ये धरती परिवर्तन की गवाह है और भारत की धरती भी परिवर्तन का गवाह बन रही है. भारत के युवा, महिलाएं इसे साकार कर रहे है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत 10 वीं अर्थव्यवस्था में से अब 5 वीं अर्थव्यवस्था बन गया है. भारत में 42 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. भारत को बहुत जल्द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है.

#WATCH | When I hear ‘Bharat Mata Ki Jai’ abroad, I feel I have come home, says PM Modi as he begins his address in Paris pic.twitter.com/HdjXgLJhXz

— ANI (@ANI) July 13, 2023