प्रधानमंत्री मोदी और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच समरकंद में द्विपक्षीय वार्ता, चाबहार और अफगानिस्तान पर चर्चा

समरकंद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यहां शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की. दोनों नेता 22वें एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उज़्बेकिस्तान के इस ऐतिहासिक शहर ‘समरकंद’ में हैं.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और (ईरान के) राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच पहली बैठक उपयोगी रही. दोनों नेताओं ने व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की और चाबहार बंदरगाह के विकास में हुई प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने अफगानिस्तान सहित (विभिन्न) अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर भी विचार विमर्श किया.’’

Productive first meeting between PM @narendramodi and President Ebrahim Raisi of Iran.

Discussed our wide-ranging bilateral relations and reviewed the progress in the development of Chabahar Port.

Also discussed international and regional developments including Afghanistan. pic.twitter.com/vpuDCGWo7V

