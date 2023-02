बिलावल भुट्टो के भाई का गे होने का Video वायरल, लोगों के निशाने पर आए, सफाई में कही ये बात

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के चचेरे भाई, जुल्फिकार अली भुट्टो को समलैंगिक मुस्लिम व्यक्ति होने के कारण लोगों ने टारगेट किया है. जुल्फिकार अली भुट्टो ने ट्वीट किया, ‘कुछ ट्रांस/होमोफोबिक वीडियो प्रसारित हो रहे हैं जो मुझे “बेनकाब” करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं वास्तव में कौन हूं. बस मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया कि मैं वास्तव में कौन हूं और न ही आप में से किसी को करने चाहिए.’ कराची के रहने वाले जुल्फिकार पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली परिवारों से संबंधित हैं.

जुल्फ़िकार एक कलाकार के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनका काम दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में जटिल इतिहास को पुनर्जीवित करना है. फलस्वरूप, ये अपनी कहानियों के माध्यम से धर्म, भविष्य और पर्यावरणीय दुर्दशाओं को उजागर करते हैं. जुल्फिकार एक समलैंगिक हैं. दरअसल ये चर्चा के विषय इसलिए बने कि ये पूर्व पाकिस्तानी नेता जुल्फिकार अली भुट्टो के नाती है.

There are some trans/homophobic videos circulating as of late trying to “expose” me for who I truly am. Just to be clear I have never hid who I truly am and neither should any of you.

