'रंगीन मिजाज हैं बिल गेट्स; पत्रकारों से करते थे फ्लर्ट, घर पर होती थी स्ट्रिप पार्टीज़'- करीबी ने किए खुलासे

बिल गेट्स (Bill Gates) और उनकी पत्नी मेलिंडा (Melinda Gates) के बीच रिश्ता खत्म हो चुका है. इसी बीच गेट्स पर किताबें लिखने वाले जेम्स वॉलेस ने माइक्रोसॉफ्ट के दिग्गज की महिलाओं को लेकर कई आदतों का खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि पुराने दिनों में गेट्स ने अपने साथियों के साथ घर में कई 'वाइल्ड पार्टीज' आयोजित की हैं, जिनमें स्ट्रिपर्स को बुलाया जाता था. उन्होंने अनुमान लगाया है कि बिल की इसी तरह की आदतों के चलते दोनों का रिश्ता प्रभावित हुआ है.वॉलेस ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक पर दो किताबें लिखी हैं. डेली मेल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया है कि पुराने दिनों में माइक्रोसॉफ्ट के कई सदस्य काम के साथ-साथ जमकर पार्टियां भी करते थे. उन्होंने बताया कि इस दौरान बाहर से स्ट्रिपर्स को बिल के घर पर भी लाया जाता था. उन्होंने कहा कि पहले बिल केवल कंप्यूटर पर काम करने वाला लड़का नहीं था, वो काफी मजेदार जिंदगी भी जीते थे.अपनी दूसरी किताब ‘Bill Gates and the Race to Control Cyberspace’ में वॉलेस ने बिल के वॉशिंगटन के लॉरेलहर्स्ट स्थित घर में होने वाली नग्न पार्टियों के बारे में बताया है. उन्होंने कहा है कि तब से ही राष्ट्रीय मीडिया गेट्स से उनकी तकनीक और बिजनेस स्टोरीज ही लेकर आते थे. मीडिया ने कभी 'वाइल्ड पार्टीज' के बारे में बात नहीं की.वॉलेस के मुताबिक, इस तरह की चीजें दोनों के रिश्ते को प्रभावित कर सकती है. उन्होंने कहा कि फ्रेंच (मेलिंडा का पूर्व नाम) गेट्स की महिलाओं को लेकर आदतें जानती थीं और उनके रिश्तों में उतार-चढ़ाव आते रहे. वॉलेस ने कहा, 'एक समय पर दोनों ने करीब एक साल के लिए ब्रेक अप भी किया था क्योंकि गेट्स किसी तरह का कमिटमेंट करने से मना कर रहे थे. जब वे दोनों 1992 में दोबारा साथ आए, तो उनका रिश्ता और मजबूत होता चला गया.' लेखक कहते हैं कि बिल उन्हें कवर करने वाली पत्रकारों के साथ भी फ्लर्ट करते थे.