दुनिया के सबसे जहरीला पक्षी, छू लेने मात्र से इंसानों की हो जाती है मौत, जानें क्यों है खास?

Most Dangerous Birds of World: पक्षी किसे प्यारा नहीं लगता है? सभी लोग इसे पालना या दाना-पानी डालना पसंद करते हैं या फिर प्यार करना चाहते हैं. लेकिन क्या आपको मालूम है कि किसी पंछी को छूना कभी-कभी जानलेवा हो सकता है क्यूंकि उनके पंखो में ‘न्यूरोटॉक्सिन’ नामक जहर लेकर चलते हैं. दरसअल, डेनमार्क के एक प्राकृतिक खोजकर्ता या फिर कहें कि प्रकृति में दिलचस्पी रखने वाले नूड जेनसन ने न्यू गिनी के जंगलों में दो ऐसे ही पंक्षियों की खोज की जो इंसानो के लिए काफी हानिकारक/ जानलेवा साबित हो सकते हैं. इन पंक्षियों के नाम इस प्रकार है- पहली पंक्षी रीजेंट व्हिस्लर (Regent Whistler) और दूसरी रूफस-नेप्ड बेलबर्ड (Rufous-Naped Bellbird) हैं.

न्यू गिनी के जंगलों में मिले विष वाले पक्षी

डेनमार्क के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के नूड जेनसन ने एक बयान में कहा, ‘हम अपनी सबसे हालिया यात्रा में जहरीले पक्षियों की दो नई प्रजातियों की पहचान करने में कामयाब रहे. इन पक्षियों में एक न्यूरोटॉक्सिन होता है, जिसे वे दोनों सहन कर सकते हैं और अपने पंखों में जमा कर सकते हैं.’ उन्होंने आगे बताया कि रीजेंट व्हिस्लर (Regent Whistler) पंक्षी इंडो-प्रशांत क्षेत्र में बहुलता से पाए जाने वाले पचीसेफला श्लेगेली (Pachycephala schlegelii) से संबंधित हैं जबकि रूफस-नेप्ड बेलबर्ड (Rufous-Naped Bellbird) पंक्षियों के प्रजति एलेड्रियास रूफिनुचा (Aleadryas Rufinucha) से संबंधित हैं. उन्होंने बताया कि इन पंक्षियों में दक्षिण और मध्य अमेरिका में पाए जाने वाले डार्ट फ्रॉग जैसा ही जहर होता है, जो जरा सा छूने पर भी इंसान की जान ले सकता है.

The discovery of two new poisonous bird species in New Guinea. carry the same toxin as poison dart frogs in their skin and feathers. The toxin is

batrachotoxin. The two new toxic bird species are the regent whistler (L) and the rufous-naped bellbird (R). pic.twitter.com/SwBipCqLY0

