ब्राजीलः झरने के नीचे बोट पर मस्ती कर रहे थे लोग, तभी अचानक आ गिरी चट्टान, सात लोगों की मौत, देखिए वीडियो

नई दिल्ली. ब्राजील में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. ब्राजील के एक झील (Brazilian lake) में उस समय एक बड़ा हादसा हो गया जब झील में झरने के पास मोटरबोट (leisure boats) पर सवार कुछ लोगों पर अचानक चट्टान की दीवार (Rock cliff ) गिर गई. इस हादसे में सात लोगों के मारे जाने (Seven people died) की आशंका है जबकि कम से 32 लोगों के घायल होने की सूचना आई है. इस घटना से संबंधित एक वीडियो (Video Viral) को सोशल मीडिया पर जारी किया गया है. इस वीडियो में घटना की भयावहता का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है.

राज्य में हो रही थी बारिश

वीडियो में देखा जा सकता है कि झील में झरने के पास कुछ मोटरबोट इधर से उधर कर रहे हैं. मोटरबोट पर सवार लोग झरने को देखकर आनंदित हो रहे हैं. इसी बीच अचानक झरने से चट्टान की एक दीवार गिरती है तीन मोटरबोट को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लेती है. फिर चीख-पुकार की आवाज आने लगती है. स्थानीय समय के अनुसार यह हादसा करीब 11 बजे हुआ है. स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि मिनास गिरेस राज्य (Minas Gerais state) में पिछले 24 घंटों से बारिश हो रही है. बारिश में चट्टानों के गिरने की आशंका बनी रहती है.

A huge piece of a rock fell down on boating enthusiasts in Brazil. Two people were reportedly killed and another 25 injured. Emergency teams are on scene. pic.twitter.com/vgS2nkxl1W

— RT (@RT_com) January 8, 2022