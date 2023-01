हाइलाइट्स नवन‍ियुक्‍त राष्ट्रपति लूला ने स्वास्थ्य केंद्र का दौरा भी क‍िया है यानोमामी लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने के आदेश जारी बोलसनारो के 4 साल के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान 570 यानोमामी बच्चों की हुई मौत

Brazil Medical Emergency : ब्राजील (Brazil) के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से वेनेजुएला की सीमा से सटे यानोमामी क्षेत्र (Yanomami territory) में मेड‍िकल इमरजेंसी (Medical Emergency in Brazil) लागू करने की घोषणा की गई है. इस इमरजेंसी को लागू करने संबंधी आदेशों की अध‍िसूचना नवन‍ियुक्‍त सरकार की ओर शुक्रवार को जारी कर दी गई. यह आदेश ठीक उस समय बाद आए जारी क‍िए गए हैं जब सोने के अवैध खनन (Illegal Gold Mining) के कारण कुपोषण (Children dying of Malnutrition and other diseases) और अन्य बीमारियों से बच्चों के मरने की खबरें सामने आई हैं.

ब्राजील की नव नियुक्त राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा (Luiz Inacio Lula da Silva) की सरकार की तरफ से जारी आदेशों के मुताब‍िक इस घोषणा का उद्देश्य यानोमामी लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करना है. इससे पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने इन सब को समाप्‍त कर द‍िया था. खास बात यह है क‍ि नवन‍ियुक्‍त राष्ट्रपति लूला ने स्वास्थ्य केंद्र का दौरा भी क‍िया है.

अमेजन पत्रकारिता मंच सुमाउमा के आंकड़ों की माने तों बोलसनारो के 4 साल के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान 570 यानोमामी बच्चों की मृत्यु अलग-अलग बीमारियों से हुई है. इन बच्चों की मौत का अहम कारण कुपोषण के अलावा मलेरिया, डायरिया और वाइल्डकैट गोल्ड माइनर्स आद‍ि रहा है.

गत शन‍िवार को रोराइमा राज्य में बोआ विस्टा में यानोमामी स्वास्थ्य केंद्र के दौरे के समय राष्ट्रपति लूला ने पाया क‍ि यहां पर जो बच्चे, बुजुर्ग और अन्य मरीज भर्ती थे, उन मरीजों की तस्वीरें वाकई डराने और भयावह वाली थीं. उन सभी की पसलियां पतली दिखाई दे रहीं थीं.

राष्‍ट्रपत‍ि ने ट्वीट क‍िया- ‘मैंने रोराइमा में जो देखा वह मानवीय संकट से अधिक, नरसंहार था. यानोमामी के खिलाफ एक पूर्व-निर्धारित अपराध, जो पीड़ा के प्रति असंवेदनशील सरकार की ओर से किया गया.’

नई सरकार ने इस क्षेत्र के फूट पैकेजों की घोषणा भी की है. इस क्षेत्र में करीब 26 हजार से ज्‍यादा लोग रहते हैं. इस एरिया में सोने की माइनिंग की जाती है. बताया जाता है कि 2018 में बोल्सनारो के सत्ता में आने के बाद से ही यहां अवैध खनन तेजी से बढ़ा और स्थानीय लोगों का शोषण भी शुरू हुआ. इस वजह से यहां हिंसा की घटनाएं भी बढ़ी हैं.

इस बीच देखा जाए तो स्वदेशी अधिकारों की रक्षा करने वाले एक एनजीओ इंस्टीट्यूटो सोशियोएम्बिएंटल के एक र‍िसर्च स्‍कॉलर एस्टेवाओ सेनरा का कहना है क‍ि नई सरकार आने के बाद अवैध रूप से खनन करने वाले कई लोग भाग चुके हैं. नई सरकार सोने के अवैध खनन को समाप्त करेगी. यह अमेजन में अवैध वनों की कटाई पर नकेल कसने के लिए बेहद ही जरूरी है. पुरानी सरकार में यह सभी गत‍िव‍िध‍ियां बढ़ी थी ज‍िन पर अंकुश लगने की प्रबल संभावना जताई जा रही है.

स्वदेशी मामलों के नये मंत्रालय की कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली स्वदेशी महिला सोनिया गुजाजारा का कहना है क‍ि पिछली सरकार को इस स्थिति को उस हद तक बदतर होने देने के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए जहां पर व्‍यस्‍कों का वजन बच्चों के बराबर हो गया है. वहीं, बच्‍चों की चमड़ी और हड्डियां तक कम हो गई हैं.

