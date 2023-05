Video: टेकऑफ से पहले धूं-धूंकर जलने लगा विमान का इंजन, क्रू मेंबर्स की सूझबूझ से बची लोगों की जान

रियो डी जनेरियो: ब्राजील में एक छोटे विमान के उड़ान भरने से ठीक पहले रनवे पर इंजन में आग लगने की वजह से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. यह घटना 4 मई की बताई जा रही है. GOL Linhas Aéreas Inteligentes विमान रियो डी जनेरियो में सैंटोस ड्यूमॉन्ट हवाई अड्डे से ब्राजील में पोर्टो एलेग्रे के लिए उड़ान भरने को तैयार था, लेकिन अचानक विमान का इंजन आग की लपटों से घिर गया. हालांकि इस दुर्घटना में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा.

न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, टेक-ऑफ से कुछ समय पहले, जीओएल एयरलाइंस फ्लाइट 2040 के इंजन से आग लगने की वजह से “तकनीकी समस्या” का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उड़ान को रद्द करना पड़ा. तकनीकी समस्या का पता समय रहते लग गया था. इस दुर्घटना में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. हालांकि हादसे के कारण रनवे को एक घंटे के लिए बंद करना पड़ा.

GOL Boeing 737-800 (PR-GXH, built 2013) experienced a series of engine surges in the early stages of the take-off run on runway 20L at Rio de Janeiro-Santos Dumont AP(SBRJ), Brazil. Flight #GLO2040 to Porto Alegre vacated the runway at the next exit and returned safely to its… pic.twitter.com/XqkRuBAEeN

— JACDEC (@JacdecNew) May 5, 2023