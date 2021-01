एक लड़की से दो पुरुष दोस्तों को हो गया प्यार, शादी कर तीनों रहने लगे साथ-साथ

ब्राज़ील (Brazil) में एक लड़की से दो दोस्तों (Two Man Married with One Women) ने शादी कर ली. दोनों दोस्तों को एक ही लड़की से प्रेम हो गया. लड़की ने भी दोनों दोस्तों को अलग-अलग डेट करती रही. यह बात जब दोनों दोस्तों को पता चली तो उन्होंने अपनी एक ही प्रेमिका से शादी रचा ली. डिनो डीसूज़ा और सौलो गोम्स ने ओल्गा नाम की लड़की से शादी की है. ऐसे रिश्ते को थ्रोपल (Throple Relationship) कहते हैं. इस रिश्ते को लेकर सभी के परिवार वालों ने नाराजगी जताई लेकिन अब सबकुछ सामान्य हो गया है.थ्रोपल रिले​शनशिप में तीन पार्टनर होते हैं जिनके बीच अतरंग, संतुलित, सहमति के साथ प्रतिबद्ध रिश्ता निभाया जाता है. इन तीनों पार्टनर की मुलाकात वर्ष 2019 में बेलारूस के एक बार में हुई थी. ओल्गा बार में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने पहुंची थी. दोनो दोस्त डिनो डीसूजा और सौलो गोम्स ने ओल्गा से एक साथ डेट के लिए पूछा. ओल्गा राजी हो गई. ओल्गा ने बताया कि उसने ऐसा इसलिए क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि दोनों दोस्तों के बीच ​दरार पैदा हो.ये थ्रोपल परिवार अब फ्रांस में रह रहे हैं. हालांकि उनसे जब यह पूछा गया कि आपलोगों की जिंदगी कैसे गुजर रही है तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया. उन्होंने इस बात का भी जवाब देने से मना कर दिया कि वे तीनों एक ही साथ बिस्तर में जाते हैं. डिनो और सौलो का कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह थ्रोपल बनेंगे. लेकिन फिर वह ओल्गा से मिले और दोनों को अच्छा महसूस हुआ और इसके बाद दोनों का रिश्ता ओल्गा से गहराता चला गया. अब शादी के बाद तीनों के बीच अच्छे संबंध हैं और परिवार वालों का भी रवैया बदल गया.