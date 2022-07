UK Election: ऋषि सुनक को चौथे स्थान पर धकेलने वाली केमी बैडेनोच के बारे में 10 अहम बातें

लंदन: ब्रिटेन में लगातार प्रधानमंत्री पद के चुनाव को लेकर कई ख़बरें सामने आ रही हैं. कंजर्वेटिव पार्टी में ऋषि सुनक के लोकप्रिय होने के बावजूद सर्वे में केमी बैडेनोच सबसे आगे हैं. वहीं, सुनक को चौथा स्थान मिला है. हाल ही में हुए दूसरे राउंड के मतदान में भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने अपनी जगह को टॉप पर बनाए हुए रखा था.

42 वर्षीय बैडेनोच को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है, जो “कंजर्वेटिव पार्टी के मूल्यों की रक्षा कर सकता है”. केमी बैडेनोच वाइल्ड कार्ड उम्मीदवार हैं. कंजर्वेटिव होम पोल में मतदान करने वाले 851 टोरी पार्टी के सदस्यों में से 31% ने नाइजीरियाई मूल के कंजर्वेटिव सांसद केमी बैडेनोच को 11 अंकों की बढ़त दी है.

It is vitally important that we create a strong United Kingdom that is confident in itself.

I can make a change, and change things for the better.

