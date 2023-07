लंदन: ब्रिटेन में एक विचित्र घटना घटी है. पुलिस अधिकारी एक ‘चिल्लाने वाली महिला’ की रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक घर पर पहुंचे. वहां से लगातार महिला के चिल्लाने की आवाज आ रही थी. लेकिन जब वह जांच के लिए उस घर में पहुंचे तो स्थिति देख हैरान रह गए. मेट्रो की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक पड़ोसी की शिकायत के बाद एसेक्स पुलिस ने स्टीव वुड के घर पर तीन कारें भेजीं, क्योंकि उन्होंने एक महिला को ‘मदद के लिए चिल्लाने’ की आवाज सुनी थी.

BBC के अनुसार जब पुलिस अधिकारी घर पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक तेज आवाज वाला तोता मिला. वे यह जानकर दंग रह गए कि ‘चीखने’ के लिए एक तोता जिम्मेदार था. 54 वर्षीय तोते के मालिक वुड ने कहा कि जब उन्होंने अपने घर के बाहर एसेक्स पुलिस की इतनी सारी कारें देखीं तो वह घबरा गए.

