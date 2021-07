80 साल पुराना फ्रिज देखा है आपने? जगह भले ही कम हो कूलिंग आज भी है सॉलिड.. देखकर नहीं होगा यकीन

Fridge के अंदर जगह कम है, फिर भी इसमें कूलिंग का सिस्टम काफी अच्छा है. (Credit-@SWNS)

Fridge खरीदने से 5-6 साल बाद ही इसमें तमाम तरह की दिक्कतें (Refrigerator Cooling Problems) आने लगती हैं और हममें से ज्यादातर लोग इसे बदल ही देते हैं. हालांकि ब्रिटेन (Britain Old Couple) के एक बुजुर्ग दंपती के पास 70 साल से एक ही फ्रिज है. उन्होंने साल 1949 में इसे खरीदा था और अब तक फ्रिज (80 year old fridge still working) उनका साथ दे रहा है.Gloucestershire में रहने वाले बुजुर्ग दंपती ने इलेक्ट्रोलक्स कंपनी का ये फ्रिज 1949 में करीब 49 पाउंड यानि आज के जमाने में करीब 5000 रुपये में खरीदा था. ये फ्रिज 1930 का मॉडल है, यानि इसे बने हुए अब 80 साल पूरे हो चुके हैं. हैरानी की बात ये है कि फ्रिज अब भी पानी और चीज़ें ठंडी करता है और दो लोगों के लिए पर्याप्त है.82 साल पुराने फ्रिज की बात ही निराली है. इसे खोलने के लिए कोई सेंसर या मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, बल्कि मेटल की बनी हुई क्लिपिंग लैच से फ्रिज का दरवाज़ा खुलता है. इसके अंदर आज के फ्रिज की तुलना में जगह काफी कम है. सिर्फ दो कोक की बोतलें इसमें एक के ऊपर एक रखा मुश्किल है. घरेलू सामान बेचने वाली कंपनी John Kerry & Sons ने फ्रिज की कुछ तस्वीरें फेसबुक पर शेयर की हैं. मज़े की बात है कि जिस कपल ने ये फ्रिज खरीदा था, उन्होंने इसे सेकेड हैंड खरीदा था. यही वजह से उन्हें महज 49 पाउंड में उस वक्त ये फ्रिज मिल गया था.दरअसल ये फ्रिज लोगों की नज़र में इसलिए आया, क्योंकि इसका फ्रीज़र गर्मी की वजह से टूट गया था और बुजुर्ग कपल ने इसे बदलने के लिए इंजीनियर को कॉल किया था. इसे देखने गए 24 साल के सेल्समैन Adam Kerry फ्रिज देखकर हैरान रह गए. उन्होंने इतना छोटा फ्रिज पहले नहीं देखा था. उन्होंने बताया कि अब फ्रिज चीजों को उतना ठंडा नहीं रख पाता, जैसे इस ज़माने के फ्रिज रखते हैं. इसमें बिजली की खपत भी ज्यादा होती है. बुजुर्ग कपल ने इसे काफी संभालकर रखा है, तभी ये 80 साल तक चलता रहा है.