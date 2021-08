लंदन का टावर ब्रिज हवा में हुआ जाम, वायरल वीडियो देख लोगों ने ले लिए मज़े

लंदन. ब्रिटेन की राजधानी लंदन (London) दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है. यहां के टावर ब्रिज (Tower Bridge) को इस शहर की शान कहा जाता है. सोमवार को टावर ब्रिज तकनीकी खराबी के कारण घंटों तक बंद रहा. जिसके चलते लंदन में ट्रैफिक जाम और अफरा-तफरी मच गई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

टावर ब्रिज (Tower Bridge) एक बड़े जहाज को निकालने के लिए खुला था. लेकिन इस बीच इसके बेसक्यूल्स ठीक से बंद नहीं हो पाए और सोमवार दोपहर करीब 3 बजे ब्रिज फंस गया और हवा में ही जाम हो गया. ‘टावर ब्रिज’ को तकनीकी खराबी के कारण घंटों तक बंद रखे जाने के बाद यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया है. लेकिन इस बीच इसके वीडियो और तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए.

