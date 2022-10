'मैं वादों को पूरा नहीं कर पाई', विरोध के बाद ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस का इस्तीफा, 6 हफ्ते में गई कुर्सी

लंदन. ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने कंजरवेटिव पार्टी में अपने नेतृत्व के खिलाफ खुली बगावत के बाद बृहस्पतिवार को पद से इस्तीफे की घोषणा की. डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर उन्होंने कहा, ‘मैं वह उपाय नहीं कर सकी जिसके लिए मैं चुनी गई थी.’ ट्रस ने कहा कि उन्होंने महाराजा चार्ल्स को बताया है कि वह कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में इस्तीफा दे रही हैं. ट्रस केवल 45 दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहीं। किसी भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री का यह सबसे छोटा कार्यकाल है.

इस्तीफे के बाद पूर्व पीएम लिज ट्रस ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए, मुझे लगता है कि मैं उन वादों को पूरा नहीं कर पाई, जिनके लिए मैं लड़ी थी. मैंने जानकारी दे दी है कि अब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे रही हूं. लिज ट्रस ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जब वे पीएम बनी थीं, तब देश में आर्थित स्थिरता नहीं थी. परिवारों को इस बात की चिंता था कि बिल कैसे जमा किया जाएं.

लिज ट्रस ने कहा कि हमने टैक्स कम करने का सपना देखा था. मजबूत अर्थव्यवस्ता की नींव डालने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान में मैं डिलीवर नहीं कर पाई हूं. इसलिए इस्तीफा दे रही हूं. टैक्स कटौती संबंधित बदलाव के चलते लिज ट्रस का अपनी ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया था. लिज ट्रस की कंजर्वेटिव पार्टी में अधिकांश सदस्य लिज ट्रस पर इस्तीफा देने का दबाव बना रहे थे.

