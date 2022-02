क्रैश होते-होते बचा ब्रिटिश एयरवेज का प्लेन, रोंगटे खड़े कर देगा ये VIDEO

लंदन. दुनिया के सबसे व्‍यस्‍त ब्रिटेन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एक विमान डगमगाया और लगा कि वह क्रैश हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड टच के तुरंत बाद वह एक बार फिर उड़ान भर लेता है. इसकी बाद में सुरक्षित लैंडिंग हुई. इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है. दरअसल जब विमान के पायलट ने एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी, तब वहां लगभग 144 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं. इसका कारण कोरी तूफान था. ऐसे में विमान एअरबस- A321 ग्राउंड टच करते ही संतुलन खो देता है. इस घटना पर ब्रिटिश एयरवेज (British Airways) ने सफाई दी है.

A321 TOGA and Tail Strike!

A full-on Touch and go, with a tail strike! Watch for the paint dust after contact and watch the empennage shaking as it drags. The pilot deserves a medal! BA training could use this in a scenario – happy to send the footage chaps 😉#aviation #AvGeek pic.twitter.com/ibXjmVJGiT

— BIG JET TV (@BigJetTVLIVE) January 31, 2022