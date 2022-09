लिज ट्रस के बजाय ट्विटर पर इस महिला को मिलने लगी बधाई, मजेदार आया रिस्पांस, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली. ब्रिटेन को सोमवार को नया प्रधानमंत्री मिल चुका है. लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री चुनी गई हैं. लेकिन ट्विटर पर एक ऐसी घटना घटी है कि आप सुनते ही हंस-हंस कर पागल हो जाएंगे. लिज ट्रस के बजाय एक रैंडम महिला को लोग टैग कर बधाई दे रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं. सबसे मजेदार उस महिला का रिस्पांस है जिसे लोग अपनी पोस्ट में टैग कर रहे हैं.

एक ट्विटर यूजर थोर बेन्सन ने ट्विटर पर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किया है. इसमें लिज ट्रस के बजाय लिज ट्रसेल नाम की महिला को पोस्ट में टैग करते हुए देखा जा सकता है. सबसे मजेदार बात यह है कि आने वाले यूके के प्रधानमंत्री के रूप में ट्रसेल मजेदार जवाब देते हुए स्क्रीनशॉट में देखी जा सकती हैं.

एक ट्विटर यूजर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा लोग होने वाली ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बजाय इस रैंडम महिला को टैग कर रहे हैं. और यह महिला इस टैग के साथ मजे कर रही है.

देखिए महिला की मजेदार रिस्पांस:

People keep tagging a random person instead of the incoming British prime minister and she’s rolling with it lol pic.twitter.com/3VpKzV5Qel

— Thor Benson (@thor_benson) September 5, 2022