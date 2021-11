फिलिस्तीन समर्थकों के विरोध पर इजरायल की राजदूत को जान बचाकर भागना पड़ा

बचाकरलंदन. फिलिस्तीन (Palestine) समर्थकों की नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन को उग्र होता देख इजरायल (Israel) की राजदूत (Ambassador) जिपी होटोवली (tzipi hotovely) को जान बचाकर भागना पड़ा. वे लंदन स्‍कूल ऑफ इकोनॉमिक्‍स (London School of Economics) के कार्यक्रम में शामिल होने यहां आईं थीं. यहां पहले से मौजूद फिलिस्तीन समर्थकों ने अचानक हंगामा कर दिया. नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा कारणों से इजरायल की राजदूत को तुरंत सुरक्षा देकर उनकी गाड़ी तक पहुंचाया गया. इस घटना का वीडियो भी सामने आ गया है. इससे पहले भी ब्रिटेन में इजरायल की राजदूत को फिलिस्तीन समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा था. हालांकि पिछले विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्‍यवस्‍था तगड़ी होने के कारण फिलिस्तीन समर्थकों को कार्यक्रम स्‍थल से बाहर कर दिया गया था.

वीडियो के अनुसार इजरायल की राजदूत जिपी होटोवली कार्यक्रम में जैसे ही पहुंचती हैं, वहां उनके विरोध में नारेबाजी होने लगती है. फिलिस्तीन समर्थकों का समूह विरोध प्रदर्शन करते हुए इजरायल को आतंकी देश कहने लगते हैं. नारेबाजी के बीच वे राजदूत की कार पर हमले की बात कहने लगते हैं. कार्यक्रम के बीच इस हंगामे की किसी को भी जरा भी आशंका नहीं थी, ऐसे में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र और अन्‍य लोग जमकर नारेबाजी करने लगते हैं. तभी सुरक्षा गार्ड्स और वहां मौजूद बॉडीगार्ड्स राजदूत के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लेते हैं और उन्‍हें उनकी आधिकारिक गाड़ी तक पहुंचा देते हैं. इसके बाद वे गाड़ी में बैठकर कार्यक्रम स्‍थल से दूर निकल जाती हैं.

ये भी पढ़ें : सलमान खुर्शीद की किताब पर बवाल, हिंदुत्व को आतंकी संगठन ISIS और बोको हराम से जोड़ा

ये भी पढ़ें : गुजरात: एकतरफा प्यार में शादीशुदा महिला को प्रताड़ित कर रहा डिप्टी कलेक्टर, हुआ गिरफ्तार

कुछ समर्थन लंदन स्‍कूल ऑफ इकोनॉमिक्‍स के बाहर भी प्रदर्शन करते हुए देख गए. उनके हाथों में फिलिस्तीन के झंडे भी थे. उनका कहना था कि इजरायल आतंकी देश है और वे राजदूत के कार्यक्रम में शामिल होने पर आपत्ति जताते हैं. फिलिस्तीन समर्थकों के हंगामे की खबर मिलते ही स्‍थानीय पुलिस ने भी स्‍कूल के प्रवेश द्वार पर चौकसी बढ़ा दी थी.

Amazing.

Israeli ambassador Tzipi Hotovely was forced to flee London’s LSE university after students protested her presence and refused to give her a platform. This is how colonial war criminals must be treated everywhere. #FreePalestine pic.twitter.com/SuInl4tna0

— Hadi Nasrallah (@HadiNasrallah) November 9, 2021