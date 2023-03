VIDEO: ब्रिटेन में भारतीय दूतावास का 'खालिस्तानी गुंडों' को करारा जवाब, लगाया पहले से कई गुना बड़ा तिरंगा

लंदन. खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों (Pro Khalistani Protestors) द्वारा रविवार दोपहर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को हटाने के बाद लंदन में भारतीय उच्चायोग ने एक बड़े तिरंगे के साथ जवाबी कार्रवाई की है. भारतीय उच्चायोग के एक प्रतिनिधि को एक व्यापक रूप से प्रसारित सोशल मीडिया वीडियो में एक कट्टरपंथी सिख कार्यकर्ता से तिरंगा लेते हुए और खालिस्तानी ध्वज को उछालते हुए देखा गया था.

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि यह प्रयास विफल रहा. खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए हमले को रोक दिया गया था. इसके साथ ही तिरंगा अब ‘शानदार’ रूप से लहरा रहा है. एक खालिस्तानी बैनर जिसे पहली मंजिल की खिड़की के किनारे से एक प्रदर्शनकारी पकड़े हुए देखा गया था, को अधिकारी द्वारा फेंक दिया गया था. खालिस्तानी बैनर को पकड़े हुए वीडियो की अलगाववादी ताकतों द्वारा प्रशंसा की गई थी.

Our Tiranga stands tall and high on the soil of London.

Those who have done the misadventure, they will be hunted soon ,very very soon.

Jai Hind pic.twitter.com/c2d1sHWdd1

— Akshit Singh 🇮🇳 (@IndianSinghh) March 19, 2023