लिज ट्रस ने PM बनते ही राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को किया पहला कॉल, बोलीं- यूक्रेन को पूर्ण समर्थन

लंदन. ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने मंगलवार को पद ग्रहण करने के तुरंत बाद राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को फोन कर यूक्रेन को पूर्ण समर्थन देने का वादा किया है. एक प्रवक्ता के अनुसार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने समकक्ष के साथ पहली फोन कॉल में यूक्रेनी नेता को दोहराया कि उन्हें उनका पूरा समर्थन है और यूक्रेन लंबे समय तक ब्रिटेन की सहायता पर निर्भर हो सकता है.

न्यूज एजेंसी AFP के अनुसार दोनों नेताओं ने वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता और पुतिन (रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर) की युद्ध मशीन के फंड को कम करने के लिए आवश्यक उपायों पर भी चर्चा की. प्रवक्ता ने आगे बताया कि दोनों नेताओं ने ऊर्जा को हथियार बनाने के पुतिन के प्रयासों की निंदा की और प्रधानमंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण था कि रूस का पश्चिम को ब्लैकमेल करना भी पुतिन को विफल होने से नहीं रोक पाया.

24 फरवरी को रूस द्वारा आक्रमण शुरू करने के बाद से ब्रिटेन, यूक्रेन का लगातार सहयोग करता आ रहा है. ब्रिटेन ने सैन्य हार्डवेयर, युद्ध के लिए फंड और प्रशिक्षण संसाधनों को कीव के संकटग्रस्त सैनिकों को दिया है. जो अब देश के दक्षिण और पूर्व में लड़ाई लड़ रहे हैं.

मालूम हो कि ब्रिटेन को सोमवार को नए प्रधानमंत्री के रूप में लिज ट्रस मिली हैं. इसके साथ ही उन्होंने मंगलवार को पद ग्रहण किया है. गौरतलब है कि उन्होंने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को करीब 21 हजार वोटों से हराया है और वह ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं.

वहीं ट्रस ने एक विदेशी नेता के साथ प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले फोन कॉल के दौरान राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का यूक्रेन आने का निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया है. यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक बयान में कहा कि उन्होंने ब्रिटिश लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद कहा है.

I became the 1st foreign leader to have a conversation with the newly elected 🇬🇧 PM @trussliz. Invited her to 🇺🇦. Thanked 🇬🇧 people for the major defense & economic aid for 🇺🇦. It’s important that 🇬🇧 is ready to further strengthen it. Attention was paid to security guarantees 1/2

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2022