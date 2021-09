VIDEO: कश्मीर से भारतीय फौज हटी तो वहां भी तालिबान आ जाएगा, ब्रिटिश सांसद ने दुनिया को चेताया

लंदन. ब्रिटेन के एक सांसद ने कहा है कि अगर भारतीय फौज (Indian Army) कश्मीर (Kashmir) से हटाई जाती है तो वहां भी तालिबान (Taliban) जैसा निजाम खड़ा हो सकता है. लंदन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स (UK House of Commons) में सांसद बॉब ब्लैकमैन (British Parliamentarian Bob Blackman) ने कहा कि भारतीय सेना कश्मीर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए डटी हुई है, अगर वह वहां से जाती है तो अफगानिस्तान की तरह कश्मीर में भी इस्लामिक ताकतें लोकतंत्र को बर्बाद कर देंगी. बॉब ने अपनी बात के लिए अफगानिस्तान (Afghanistan) का तर्क देते हुए कहा कि वहां क्या हुआ है, हम सब जानते हैं.उनकी इस स्पीच के हिस्से का वीडियो भी वायरल हो रहा है.

UK Parliamentarian @BobBlackman in House of Commons says, Only Indian Army has stopped Jammu & Kashmir in India from becoming Taliban’s Afghanistan.🔥 pic.twitter.com/6r9lC93448

— Aaraadhya Saxena 🇮🇳 (@ihailmyindia) September 24, 2021