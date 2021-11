ग्लासगो में भारतीयों से कुछ इस अंदाज में मिले PM मोदी, बजाया ढोल; देखें VIDEO

ग्लासगो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) इटली और ब्रिटेन की अपनी पांच दिवसीय यात्रा को समाप्त करते हुए मंगलवार देर रात नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए. भारत लौटने से पहले पीएम मोदी ने ग्लासगो में भारतीय समुदाय और खासतौर पर बच्चों से मुलाकात की. मोदी ने न केवल लोगों से बातचीत की, बल्कि उन्हें विदाई देने आए समूह के साथ ड्रम भी बजाया. पीएम को विदाई देने के लिए लोग वहा पारंपरिक भारतीय पोशाक और पगड़ी पहनकर आए थे.

#WATCH PM Narendra Modi interacts with young children as he departs from the hotel in Glasgow for the airport to return to India

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही होटल से हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए, वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने लयबद्ध ढोल और नगाड़े बजाकर और जयकारों लगाकर उनका स्वागत किया. पीएम मोदी ने वहां पहुंचकर कई लोगों से हाथ मिलाए और भारतीय समुदाय के कई सदस्यों का अभिवादन किया. पीएम उनके जश्न में भी शामिल हुए और ढोलक पर थाप भी दी.

इस दौरान प्रधानमंत्री ने भीड़ में शामिल कई भारतीय परिवारों से मुलाकात की और बच्चों से भी बातचीत की. उन्होंने स्नेहवश कई बच्चों के सिर पर हाथ भी फेरे और वहां से निकलते हुए युवाओं का हाथ हिलाकर अभिवादन किया.

#WATCH PM Modi plays the drums along with members of the Indian community gathered to bid him goodbye before his departure for India from Glasgow, Scotland

