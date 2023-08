'PM नहीं, हिंदू के रूप में आया हूं', मोरारी बापू की रामकथा में पहुंचे ऋषि सुनक, मंच से बोले 'जय सियाराम'

कैम्ब्रिज: ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक (Rishi Sunak) ने मंगलवार (15 अगस्त) को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित मशहूर कथावाचक मोरारी बापू (Morari Bapu) के रामायण पाठ में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह यहां एक हिंदू के रूप में उपस्थित हैं, न कि प्रधानमंत्री के रूप में. उन्होंने मोरारी बापू की व्यास पीठ पर पुष्पांजलि अर्पित की और ‘जय सियाराम’ का उद्घोष किया.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार ‘जय सियाराम’ के उद्घोष के साथ अपना संबोधन शुरू करते हुए PM सुनक ने कहा कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर मोरारी बापू की राम कथा में उपस्थित होना उनके लिए सम्मान की बात है. आगे उन्होंने कहा कि वह वहां एक हिंदू के तौर यहां मौजूद थे. PM सुनक ने कहा ‘मैं आज यहां एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक हिंदू के रूप में हूं.’

