लंदन में भारतीय उच्चायोग के पास सुरक्षा व्यवस्था सख्त, दूर ही रोके गए प्रदर्शनकारी तो पुलिस पर फेंकी स्याही

लंदन. ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर बुधवार को खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने एक फिर से भारी उत्पात मचाया. हालांकि इस बार लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी थी और उच्चायोग के बाहर बैरिकेड्स लगा रखे थे. इस कारण ये प्रदर्शनकारी भारतीय उच्चायोग के पास नहीं पहुंच पाए. पुलिस ने उन्हें उच्चायोग से सुरक्षित दूरी पर सड़क के दूसरी ओर ही रोके रखा. इससे बौखलाए इन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की और सुरक्षाकर्मियों पर स्याही फेंकी.

पिछले दिनों इन प्रदर्शनकारियों ने ऐसे ही उग्र प्रदर्शन के दौरान इंडिया हाउस पर लगे भारतीय ध्वज तिरंगे को नीचे उतार दिया था और इमारत की खिड़कियां तोड़ दी थीं. इसके बाद इन प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई थी, लेकिन लंदन पुलिस आज पहले से ही इसके लिए तैयार दिखी. यहां 24 बसों में सुरक्षाकर्मियों को लाया गया और साथ ही घुड़सवार पुलिस भी तैनात की गई थी.

#WATCH | London Metropolitan Police increases security outside the Indian High Commission in London, UK as Khalistanis protest in front of it. pic.twitter.com/wg5ijCXcMG

— ANI (@ANI) March 22, 2023