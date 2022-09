लंदन. ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth II) की याद में औपचारिक ‘डेथ गन सैल्‍यूट’ के तहत शुक्रवार को यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) के चारों कोनों और उसके बाहर भी तोपों को चलाकर याद किया गया. उनके जीवन के प्रत्‍येक वर्ष के लिए एक मानते हुए ये तोपें 96 राउंड चलीं. इसमें राजधानी में हाइड पार्क और टॉवर ऑफ लंदन, स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग कैसल, उत्तरी आयरलैंड में हिल्सबोरो कैसल और वेल्स में कार्डिफ़ कैसल के साथ ही चैनल द्वीप और जिब्राल्टर में तोपें गरजीं.

ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का 96 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया था. क्वीन कई दिनों से बीमार चल रही थीं. गुरुवार को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी. बकिंघम पैलेस ने 96 साल की क्वीन के निधन की देर रात करीब 11 बजे (भारतीय समयानुसार) आधिकारिक घोषणा की थी.

#WATCH | The United Kingdom: Royal gun salutes of 96 rounds to mark each year of #QueenElizabethII‘s life taking place in London, Belfast, Cardiff and Edinburgh.

(Source: Reuters) pic.twitter.com/2CIGXzfQ97

— ANI (@ANI) September 9, 2022