Video: ब्रिटेन में चोरों ने 60 सेकंड में उड़ाई 7 करोड़ की पोर्श समेत 5 लग्जरी कार, देखें वीडियो

लंदन: इंग्लैंड के एसेक्स काउंटी में फिल्मों जैसी हाइटेक चोरी का मामला सामने आया है. घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है. चोरी का यह वीडियो महज 60 सेकेंड का है, जिसमें 5 लग्जरी कार को शातिर चोरों ने रात के अंधेरे में एक-एक करके निकाल लिया. इस चोरी ने लोगों को ही नहीं पुलिस को भी हैरान कर दिया है. शातिर चोरों ने इतने करीने से ये कारें चुराई है, जिसका सुराग पुलिस भी नहीं लगा पा रही है.

1 मिनट का यह वीडियो एसेक्स पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया है, जिसमें चोरों को 60 सेकंड से भी कम समय में महंगी कारों, जिसमें दो पोर्श कार और एक मर्सिडीज मेबैक समेत कुल पांच को चोरी करते हुए दिखाया गया है. बाद में बेहद शानदार तरीके से गाड़ियों को चोरों द्वारा भगाते हुए दिखाई दे रहे हैं. चोरी की पूरी घटना औद्योगिक इकाई में लगे कैमरे में कैद हुई थी.

एसेक्स पुलिस ने वीडियो के साथ एक कैप्शन भी साथ साझा किया, जिसमें लिखा है, ‘हम वर्तमान में एक घटना की जांच कर रहे हैं, जहां 11 नवंबर को बुलफान में ब्रेंटवुड रोड पर एक यूनिट से कई लग्जरी कारों की चोरी हुई थी. क्या आपने कुछ संदिग्ध देखा है? यदि ऐसा है, तो कृपया हमसे संपर्क करें.’

We are currently investigating an incident where multiple luxury cars were stolen from a unit on Brentwood Road in #Bulphan on 11 November.

Did you witness anything suspicious? If so, please contact us. pic.twitter.com/2huktS0PJI

— Essex Police (@EssexPoliceUK) December 5, 2022