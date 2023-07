लंदन. सोशल मीड‍िया पर एक वीड‍ियो खूब वायरल हो रहा है ज‍िसमें एक 27 साल का युवक लंदन (United Kingdom) के ल‍िए उड़ान भरने को तैयार रयानएयर फ्लाइट के दरवाजे को ओपन करने की कोश‍िश कर रहा है. फ्लाइट के टेक-ऑफ (Take-Off) से पहले इस शख्‍स की हरकत से सभी एयर पैसेंजर की सांसे अटक जाती हैं. यात्र‍ियों से खचाखच भरी फ्लाइट से दो यात्र‍ी तुरंत उठते हैं और शख्‍स को ऐसा करने से रोकते हैं. एक दूसरे से धक्‍कामुक्‍की करने पर उस शख्‍स को जमीन पर ग‍िरा द‍िया जाता है. इसके बाद फ्लाइट को रनवे पर ही रोककर उसको पुल‍िस के हवाले कर द‍िया जाता है. शख्‍स की पहचान ब्र‍िट‍िश मुक्‍केबाज के रूप में की गई है.

एनडीटीवी में प्रकाश‍ित र‍िपोर्ट के मुताब‍िक रयानएयर फ्लाइट (Ryanair Flight) को क्रोएश‍िया (Croatia) के जदर (Zadar) से टेक-ऑफ होना था. यह फ्लाइट यात्रियों से खचाखच भरी थी. विमान में सवार अधिकांश यात्री जून के अंत में पाग द्वीप पर आयोजित हिडआउट क्रोएशियाई संगीत समारोह का आनंद लेकर वापस लौट रहे थे.

गोवा-दिल्‍ली फ्लाइट में यात्री ने मचाया हंगामा, एयर इंडिया के चालक दल से की मारपीट

इस दौरान फ्लाइट में सवार यूनाइटेड किंगडम का 27 वर्षीय शख्‍स सभी की जान को उस समय खतरे में डाल देता है जब वह टेक-ऑफ करने के दौरान विमान के दरवाजे को खोलने के ल‍िए दौड़ पड़ता है. इस तरह की हरकत से सभी यात्र‍ी सहम जाते हैं और दहशत का माहौल पैदा हो जाता है. गनीमत यह रही क‍ि शख्‍स की इस हरकत को अन्‍य यात्र‍ियों ने रोक ल‍िया. यह फ्लाइट क्रोएशिया के ज़दर से रवाना हो रही थी.

🇭🇷🇬🇧 A British tourist tried to open the door on a crowded Ryanair plane flying from Zadar in Croatia.

When he ran to the door, two young men jumped on him and threw him to the floor. pic.twitter.com/taUp4nzkpD

— Winnie Pooh (@WinniePooh14466) July 3, 2023