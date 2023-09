लंदन. ब्रिटेन में सैकड़ों स्कूलों की असुरक्षित इमारतों की सुरक्षा चिंता को लेकर बेहद अच्छा काम करने के बाद भी पर्याप्त आभार नहीं मिलने को लेकर हताश ब्रिटेन की शिक्षा मंत्री गिलियन कीगन के मुंह से अपशब्द निकल गए थे, जिसे लेकर अब उन्होंने माफी मांगी है.

गिलियन कीगन ने X पर लिखा, “मुझे पहले अपनी अभद्र टिप्पणी और जिस भाषा का मैंने चयन किया उसके लिए बहुत अफसोस है. मैं जानती हूं कि माता-पिता चिंतित हैं. इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने के लिए मैं लगातार काम कर रही हूं.” गिलियन कीगन ने कहा, “ज्यादातर स्कूल प्रभावित नहीं हुए हैं, लेकिन जो भी प्रभावित हुए हैं उनसे सीधे संपर्क किया गया है और उन्हें बच्चों को सुरक्षित रखने और उनकी शिक्षा में व्यवधान को कम करने के लिए तुरंत आर्थिक और दूसरी मदद प्रदान की जाएगी.”

I’m sorry for my off the cuff remark and choice language earlier.

I know parents are concerned. I’ve been working non-stop to resolve this issue as quickly as possible.

