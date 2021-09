UK Fuel Crisis: गैस स्टेशन के बाहर लंबी-लंबी कतारें, लोग आपस में झगड़ रहे, जानें ब्रिटेन में क्या हुआ

लंदन. ब्रेग्जिट (brexit) की वजह से ब्रिटेन में ड्राइवर्स की कमी (Drivers crisis in Britain) हो गई है. जिसका खामियाजा इन दिनों ब्रिटेन की जनता को उठाना पड़ रहा है. पेट्राेल पंप और गैस स्टेशन (UK Fuel crisis) के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं. बड़े शहरों में लोग रोज सुबह से ही ईंधन की तलाश में निकल रहे हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज सामने आ रहे हैं, जिसमें लोग बोतलों में तेल भरवा रहे हैं या गैस स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों या ड्राइवर्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं.

Folks following on from my previous post relating to someone likely to be killed soon in this fuel madness; here is a man with what is believed to be a knife threatening another motorist I’m informed that this incident occurred in Welling! #MADNESS‍♂️pic.twitter.com/jFvSUc3Ma3

— Norman Brennan (@NormanBrennan) September 28, 2021