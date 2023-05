King Charles III Coronation Ceremony Live: किंग चार्ल्स तृतीय ने ब्रिटेन के महाराजा के रूप में ली शपथ

लंदन. ब्रिटेन के महाराजा किंग चार्ल्स तृतीय का अब से कुछ ही देर में राज्याभिषेक किया जाएगा. का पहला चरण शुरू हो गया है. वह अपनी पत्नी क्वीन कैमिला के साथ शाही बग्घी डायमंड जुबली में सवार होकर मध्य लंदन स्थित ऐतिहासिक शाही गिरजाघर वेस्टमिंस्टर एबे के लिए रवाना हुए. इस दौरान सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में खड़े लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया.

इस मौके पर वेस्टमिंस्टर एबे में संगीतमय माहौल के बीच दुनिया के कोने-कोने से कई मेहमान पहुंचे. एबे के बाहर कतारबद्ध खड़े सेना के जवानों शाही परिवार के सदस्यों और विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया.

King Charles III Coronation Live Updates

राज्याभिषेक के मौके पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक ने बाइबिल पाठ किया

कैंटरबरी के आर्कबिशप द्वारा की गई प्रार्थना के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने निर्धारित परंपरा के अनुसार ‘कुलुस्सियों की बाइबिल’ पुस्तक से संदेश पढ़ा. सुनक भारतीय विरासत के ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री और एक धर्मनिष्ठ हिंदू हैं. बाइबिल संबंधी संदेश के साथ उनके संबोधन से छह मई को वेस्टमिंस्टर एब्बे में ईसाई समारोह के लिए बहु-धार्मिक विषय की गूंज सुनाई दी.

किंग चार्ल्स तृतीय ने ब्रिटेन के महाराजा के रूप में ली शपथ

किंग चार्ल्स ने ब्रिटेन के महाराजा के रूप में शनिवार शाम शपथ ग्रहण की. किंग चार्ल्स तृतीय ने शपथ लेते हुए कहा, ‘मैं, चार्ल्स, परमेश्वर की उपस्थिति में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से यह स्वीकार करता हू, गवाही देता हू, और घोषणा करता हूं कि मैं एक विश्वासयोग्य प्रोटेस्टेंट हूं, और यह कि मैं उन अधिनियमों के सच्चे इरादे के अनुसार काम करूंगा जो सिंहासन पर प्रोटेस्टेंट उत्तराधिकार को सुरक्षित करते हैं और कानून के अनुसार अपनी सर्वोत्तम शक्तियों के तहत उक्त अधिनियमों को बनाए रखूंगा.

कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और उनकी पत्नी सोफी ट्रूडो पैदल चलकर वेस्टमिंस्टर एबे पहुंचे. इसके अलावा प्रिंस हैरी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ती भी वेस्टमिंस्टर एबे पहुंच चुके हैं.

British Prime minister Rishi Sunak and his wife Akshata Murty walk outside Westminster Abbey ahead of Britain’s King Charles’ coronation ceremony, in London, Britain 📷 Lisi Niesner pic.twitter.com/G5sgDlpb3s

— Reuters (@Reuters) May 6, 2023