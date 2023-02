आसमानी खौफ को देख कर ब्रिटेन हुआ बैचेन, रात में सूर्य की तरह चमका, फिर जोरदार विस्फोट से उड़ गए चिथड़े

लंदन. स्पेस से पृथ्वी पर गिरते एस्टेरोइड (Asteroids) को लेकर अक्सर स्पेस एजेंसी नासा (NASA) चिंतित रहती है. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पृथ्वी पर गिरने के बाद ऐसे उल्कापिंड भारी तबाही मचा सकते हैं. मानव जाति को खतरे से बचाने के लिए नासा बीते दिनों एस्टेरोइड को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही अंतरिक्ष में तबाह करने का प्लान भी अपने डार्ट मिशन (DART Mission) से पुख्ता कर चुकी है. हालांकि वैज्ञानिक उस समय हैरत में पड़ गए जब एक एस्टेरोइड इंग्लिश चैनल (Blast of Asteroid over English Channel) के ऊपर आकर जोरदार धमाके के साथ फट गया.

BBC न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार एक एस्टेरोइड ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया और इंग्लिश चैनल के ऊपर रात के समय जोरदार धमाके के साथ फट गया. रिपोर्ट में बताया गया कि इस एस्टेरोइड की पहचान Sar2667 के रूप में हुई है जो 13 फरवरी को स्थानीय समयानुसार तड़के 3 बजे पृथ्वी में प्रवेश करने के साथ ही फट गया.

#Sar2667

Slowed to 25% shows it breaking up.

From #Crawley, West Sussex.#Meteor#Fireball pic.twitter.com/xea2bzsY6b

— Chris Chatfield (@ChrisChatfield) February 13, 2023