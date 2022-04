शख्स ने एक पौधे से उगाए रिकॉर्ड तोड़ 1,269 टमाटर, उगा चुके हैं 3 किलो का टमाटर

लंंदन. इंग्लैंड में ईस्ट हर्टफोर्डशायर जिले के एक गांव स्टैनस्टेड एबॉट्स के रहने वाले डगलस स्मिथ ने एक ही पौधे से 1,269 चेरी टमाटरों की फसल पैदा करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. इससे पहले 2021 में स्मिथ ने अपने बगीचे में एक टमाटर का पौधा उगाया था. जिस पर 839 टमाटर पैदा हुए थे और कुछ ही महीनों में उन्होंने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया. डगलस स्मिथ के पहले एक पौधे से सबसे ज्यादा टमाटर उगाने का रिकॉर्ड केवल 488 था और उसे 10 से अधिक वर्षों में कोई तोड़ नहीं पाया था.

डगलस ने तकनीकी रूप से पिछले साल ही अपने नए रिकॉर्ड को बना दिया था. क्योंकि उनके टमाटर के पौधे सितंबर 2021 में पूरी तरह से फसल हासिल कर ली गई थी. जबकि मार्च 2022 में उनके इस रिकॉर्ड की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई. पेशे से एक आईटी प्रबंधक डगलस स्मिथ ने अपने बगीचे को एक प्रकार से खेती की प्रयोगशाला में बदल दिया है, जहां वह हर हफ्ते तीन से चार घंटे अपना समय बगीचे की देखभाल में बिताते हैं.

A new Guinness world record! Delighted to announce that my record 1,269 tomatoes on a single truss has just been approved. It breaks my own record of 839 from last year #nodig – https://t.co/IF0LH73iOa @GWR @craigglenday @MattOliver87 pic.twitter.com/QgPJP3NsFk

— Douglas Smith (@sweetpeasalads) March 9, 2022