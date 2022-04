भारत यात्रा के बाद ब्रिटिश PM का वीडियो संदेश, दोनों देशों में मुक्त व्यापार समझौते पर कही ये बात

लंदन: ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन (British PM Boris Johnson) की 2 दिवसीय भारत यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अक्टूबर तक मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement Deal) का लक्ष्य रहा. अपनी भारत यात्रा के समापन की घोषणा करते हुए एक वीडियो संदेश में बोरिस जॉनसन ने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अपने विचार साझा किए और भारतीय मित्रों का आभार जताया.

बोरिस जॉनसन ने वीडियो संदेश में कहा कि, “मैं आपको केवल इस बात का सबूत देता हूं कि हमने इस यात्रा से पहले क्या हासिल कर लिया. इस एक अरब पाउंड की डील से यूके में 11,000 नई नौकरियों के लिए अवसर पैदा होंगे. यूके के पीएम ने वीडियो संदेश में कहा कि, “भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के लिए उच्च वेतन, उच्च मजदूरी और नौकरियों के बेहतर अवसर हासिल करना पहली प्राथमिकता है.

The UK and India share a deep relationship and we are working as closely as ever.

I am filled with optimism about the years ahead, and the security and prosperity that our partnership can deliver for generations to come.

