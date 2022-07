ब्रिटेन के पीएम के दावेदार ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति का VIDEO क्यों हो रहा है वायरल, उनके चाय परोसने में यह है ऐंगल

नई दिल्ली. ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद अगले प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय मूल के ऋषि सुनक का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है. अक्टूबर में पार्टी नेतृत्व के लिए होने वाले चुनाव में वे मुख्य दावेदार हैं और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है. लेकिन ब्रिटेन जैसे देश में भी उन्हें कई बेबुनियाद सवालों से जूझना पड़ रहा है. दरअसल, उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने पत्रकारों का स्वागत करते हुए उनके लिए खुद चाय का ट्रे उठाकर लाई थी. यह भारतीय संस्कार है लेकिन वहां के सोशल मीडिया में इस पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है. अक्षता मूर्ति भारत के अरबपति एन नारायणमूर्ति की बेटी हैं.

पत्रकारों के लिए खुद चाय लेकर आईं अक्षता मूर्ति

आईटीवी न्यूज कैलेंडर ने इस संबंध में एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया और लिखा है कि पिछली रात अचानक इस्तीफा देने के बाद ऋषि सुनक के घर पर पत्रकारों का जमावड़ा लग गया. इन पत्रकारों के लिए खुद ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति ट्रै में चाय लेकर आईं. आईटीवी न्यूज कैलेंडर का यह ट्वीट तेजी से वायरल हो गया लेकिन इसमें दूसरा ही ऐंगल निकाल लिया गया. कुछ पत्रकारों ने ट्विटर पर ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता को इस संस्कार के लिए धन्यवाद दिया और चाय के कप और स्नैक्स की तस्वीर भी पोस्ट कर दी. ट्विटर पर पैनी नजर रखने वाले यूजर ने चाय के कप को जूम कर देखा तो यह इमा लैसी ब्रांड का कप निकला.

☕️ After his shock resignation last night, Rishi Sunak’s wife Akshata Murthy brings out a round of tea for journalists waiting for him to show his face. pic.twitter.com/Yt8ldN2aX9

— ITV News Calendar (@itvcalendar) July 6, 2022