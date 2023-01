ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को एक गलती पर मांगनी पड़ी माफी, अब पुलिस करेगी जांच, जानें दिलचस्प मामला

लंदन. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने उत्तर-पश्चिम इंग्लैंड में गाड़ी चलाते समय एक वीडियो बनाने के लिए अपनी ‘सीट बेल्ट’ हटाने को लेकर माफी मांगी है. स्थानीय पुलिस का कहना है कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं. लंकाशायर पुलिस ने कहा कि उसे मामले के बारे में तब पता चला जब सुनक ने उत्तर-पश्चिम इंग्लैंड में गाड़ी चलाते वक्त एक वीडियो बनाने के लिए अपनी सीट बेल्ट हटाने के लिए माफी मांगी. अगर वह पुलिस द्वारा दोषी पाए जाते हैं तो उन पर 100 ब्रिटिश पाउंड का जुर्माना लगाया जा सकता है.

प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के ‘डाउनिंग स्ट्रीट’ (प्रधानमंत्री कार्यालय) के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने केवल थोड़ी देर के लिए अपनी सीट बेल्ट हटाई थी और वह स्वीकार करते हैं कि उनसे गलती हुई है. बता दें कि ब्रिटेन में कार में सीट बेल्ट न लगाने पर 100 पाउंड का तत्काल जुर्माना है. अगर मामला अदालत में जाता है तो यह जुर्माना बढ़कर 500 पाउंड हो जाता है. वैध चिकित्सा कारणों के चलते सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कई बार छूट दी जाती है.

प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने वीडियो बनाने हटाई थी सीट बेल्ट

प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने कहा कि उनके निर्णय लेने में एक मामूली चूक हुई थी. प्रधानमंत्री ने एक छोटा वीडियो बनाने के लिए अपनी सीट बेल्ट हटाई थी. वह पूरी तरह से अपनी गलती स्वीकार करते हैं और माफी मांगते हैं. प्रधानमंत्री का मानना है कि सभी को सीट बेल्ट लगानी चाहिए. पीएम सुनक ने देश भर में 100 से अधिक परियोजनाओं को कोष मुहैया कराने के लिए ‘लेवलिंग अप फंड’ की घोषणाएं करने के लिए यह वीडियो बनाया था. वीडियो में उनकी कार के आसपास मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस कर्मी नजर आ रहे हैं.

