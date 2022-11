G20 Summit: 'भारत से व्यापार को लेकर ब्रिटेन प्रतिबद्ध लेकिन...', जानें ऐसा क्या बोले पीएम ऋषि सुनक

बाली: ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि वे भारत के साथ व्यापार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. रॉयटर्स के रिपोर्ट के अनुसार, जी20 सम्मेलन से इतर बाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऋषि सुनक ने ब्रिटेन-अमेरिका व्यापारिक रिश्ते को गहरा करने की बात कही. हालांकि उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया की वे किस प्रकार की ट्रेड की बात कर रहे थे. सुनक का ये स्टेटमेंट उस समय आया जब इंडोनेशिया ने आने वाले वर्ष के लिए जी20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी.

प्रधानमंत्री मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया. इस मौके पर ब्रिटिश पीएम सुनक ने रायटर्स को संबोधित करते हुए कहा, “हम भारत के साथ व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन हमें कुछ चीजों को ठीक करने की जरुरत है… भारत की जी20 की अध्यक्षता लेने पर उत्साहित होते हुए.” कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, “भारत मजबूत ब्रिटेन-भारत की रिश्ते को महत्त्व देता है.”

#WATCH | The UK Prime Minister Rishi Sunak meets with Indian Prime Minister Narendra Modi at the sidelines of #G20Summit in Bali, Indonesia

आगे प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, “बाली में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिलकर बहुत अच्छा लगा. भारत मजबूत ब्रिटेन-भारत के रिश्ते को महत्त्व देता है. हमने वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने, भारत के रक्षा सुधारों के संदर्भ में सुरक्षा सहयोग के दायरे को बढ़ाने और लोगों से लोगों के संबंधों को और भी मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की.”

Was great to meet PM @RishiSunak in Bali. India attaches great importance to robust 🇮🇳 🇬🇧 ties. We discussed ways to increase commercial linkages, raise the scope of security cooperation in context of India’s defence reforms and make people-to-people ties even stronger. pic.twitter.com/gcCt35m1uw

— Narendra Modi (@narendramodi) November 16, 2022