बुशरा बीबी से इमरान की शादी तुड़वाना चाहती है ये लड़की? पूर्व PM से खुलेआम किया इश्क का ऐलान

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जब से सत्ता से बेदखल हुए हैं, उनकी मुसीबतें बढ़ते ही जा रही हैं. खासकर, मई में हुए हिंसा के बाद से इमरान खान पर काफी गहरे संकट के बादल छाए हुए हैं. हालात ऐसा है कि उनकी पार्टी पीटीआई कभी भी बैन हो सकती है, तो उनको पाकिस्तानी शहीदों और स्मारकों आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है. वहीं, उनके पार्टी के वरिष्ठ सदस्य उनका साथ छोड़ते जा रही है. लेकिन, हाल में ही एक ब्रिटिश टिक-टॉकर जिया खान ने इमरान खान के साथ शादी रचाने की खुलेआम प्रस्ताव रख दिया है.

गौरतलब है, 9 मई को इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद से देश में काफी भूचाल मच गया था. उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने देश में जमकर बवाल किया. यहां तक कि उन्होंने सैन्य प्रतिष्ठानों तक को नहीं बख्शा, जमकर तोड़ फोड़ और आगजनी किया. ऐसे में पीटीआई उपद्रवियों और हिंसा के योजनकारों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है. दोषियों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी है.

इमरान की शादी तुड़वाना चाहती हैं टिक-टॉकर

मुश्किलों में घिरे इमरान खान का साथ ब्रिटेन की मशहूर टिकटॉकर जिया खान देना चाहती है. जिया ने ऐलान किया है कि वह इमरान खान की चौथी बीबी बनने को तैयार हैं. जिया खान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें कहते सुना जा सकता है कि वह इमरान खान की बुशरा बीबी से शादी को तुड़वाना चाहती हैं और उनकी चौथी पत्‍नी बनना चाहती हैं. उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान की उम्र 70 साल है.

Jia Khan says she wants to break Imran Khan’s marriage with Bushra Bibi and become his fourth wife. Jia Khan says she does not mind that Khan is over 70 years old. pic.twitter.com/Kahw8GBN5n

— The Pakistan Daily (@ThePakDaily) May 30, 2023