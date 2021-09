चुनाव प्रचार के दौरान कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर प्रदर्शनकारियों ने फेंके पत्थर, देखें VIDEO

टोरंटो. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Canadian PM Justin Trudeau) पर पत्थरबाजी की खबर सामने आई. कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो पर सोमवार को ओंटारियो के लंदन शहर में एक चुनाव प्रचार के दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने उन पर पत्थर फेंके. इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है. लिबरल पार्टी के नेता ट्रूडो चुनाव प्रचार के लिए बस में चढ़ने जा रहे थे उनके साथ कई पत्रकार भी थे, तभी कई लोगों ने उन पर छोटे पत्थरों से हमला कर दिया.

जस्टिन ट्रू़डो 20 सितंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों (Snap Polls) के लिए पूरे देश में कैंपेन कर रहे हैं. इन चुनावों की घोषणा ट्रूडो ने अगस्त में की थी जिसका मकसद वर्तमान अल्पमत सरकार को बहुमत में लाने का है. कनाडाई प्रधानमंत्री ने इस घटना के बारे में बताया कि मुझ पर छोटे पत्थर फेंके गए. मुझे मारा जा सकता था. ट्रूडो ने कहा कि कुछ साल पहले मुझ पर किसी ने कद्दू के बीज फेंके थे.

Here’s the video of stones being thrown towards the Prime Minister while he was leaving his campaign stop in London, Ontario this evening pic.twitter.com/MNOVHIKMiY

— Sarah Sears (@iamSas) September 6, 2021