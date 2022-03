भरी सड़क में चलती गाड़ी से गिर गया बच्चा, ट्रैफिक के बीच लगाने लगा दौड़, देखें China का ये वीडियो

नई दिल्ली: सोशल मीडिया (Social Media) एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ ही लोगों को खबरें और कुछ अजीबो-गरीब घटनाएं देखने को भी मिलती है. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है. ये वीडियो हर किसी को हैरान कर रहा है. लोग वीडियो (Trending Video) पर कमेंट करते हुए अलग-अलग रिएक्शन भी दे रहे हैं. कोई इसे चमत्कार बता रहा है तो कोई ट्रैफिक नियमों की तारीफ कर रहा है.

दरअसल, वीडियो में एक बच्चे को भरी सड़क में एक चलती गाड़ी से गिरते देखा जा सकता है. बच्चा जैसे ही गाड़ी से गिरता है, डरकर उठता है और बीच सड़क में गाड़ी की ओर दौड़ लगाना शुरू कर देता है. बच्चे को दौड़ता देख सभी अपनी-अपनी गाड़ी रोक देते हैं, जिससे की बच्चा आराम से रोड क्रॉस कर ले. वहीं गाड़ी में बच्चे को ना देखकर उसकी मां भी घबरा जाती है.

Toddler opens minibus boot and falls out onto a busy road pic.twitter.com/vju9XCWVnI

— The Sun (@TheSun) March 20, 2022