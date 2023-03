डर गई पापा की परी! 2 महिलाओं ने हाईवे पर इलेक्ट्रिक कार से लगा दी छलांग... वजह जान आप भी हो जाएंगे हैरान

हाइलाइट्स चीन के झेजियांग प्रांत में 2 महिलाओं ने एक इलेक्ट्रिक कार से छलांग लगा दी. महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार से पेट्रोल की गंध आ रही थी. महिलाओं को लगा कि कहीं कार में विस्फोट ना हो जाए.

बीजिंग. चीन (China) से एक हैरान करने वाला मामला (China Viral News) सामने आया है. यहां दो महिलाओं ने हाईवे पर एक इलेक्ट्रिक कार से छलांग (Jump Out Of Electric Car) लगा दी. दरअसल महिलाओं (Women In China) को कार से पेट्रोल की गंध आ रही थी. उन्हें डर लग रहा था कि कहीं कार में धमाका ना हो जाए. मामला चीन के झेजियांग प्रांत का है. दोनों महिलाएं 22 मार्च को कार से कहीं जा रही थीं. गाड़ी चलाते समय उन्हें पेट्रोल की गंध आई. इसके बाद उन्हें लगा कि गंध के कारण कार में विस्फोट हो सकता है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार घटना के बाद दोनों महिला का वीडियो चीन के सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि काली कार की अचानक स्पीड कम होती है. फिर अचानक कार की आगे की दोनों तरफ का दरावाजा खुलता है. इसके बाद फिर गाड़ी से बाहर महिलाएं कूद जाती हैं. फिर वह कार से दूर खड़ी हो जाती हैं.

वायरल वीडियो में कार से कूदकर खड़ी होने के बाद दोनों महिलाएं कार को लावारिस की तरह छोड़ कर भागती हुई नजर आ रही हैं. घटना के बाद स्थानीय ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और घटनास्थल पर पहुंचकर महिलाओं को शांत करने की कोशिश की. इसके बाद पुलिस ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की क्या हुआ था. उन्होंने पुलिस को बताया कि जब उन्होंने कार में पेट्रोल की गंध आई तो उन्होंने सोचा कि यह विस्फोट होने वाला है.

महिलाओं ने कहा कि जब वे एक इलेक्ट्रिक कार चला रही थीं, तो वे समझ नहीं पाईं कि उन्हें पेट्रोल के धुएं की गंध क्यों आ रही है. उन्हें लगा कि मामला ईंधन के रिसाव से जुड़ा हो सकता है. इसके बाद उन्होंने कार से कूदने का फैसला किया. इसके बाद जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया तो यह वायरल हो गया.

