नैंसी पेलोसी के दौरे के बाद चीन के 27 लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसे, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

बीजिंग. अमेरिकी स्पीकर नैंसी पेलोसी, चीन से लगातार बढ़ते खतरों के बावजूद मंगलवार को ताइवान में उतरी. उनके इस दौरे के बाद तिलमिलाए चीन ने अपने 27 युद्धक विमान को ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में भेज दिया है.

चीन के 27 लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसे

एएफपी (AFP) के मुताबिक, चीन के 27 लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुस चुके है. चीन लगातार कह रहा था की अमेरिका को नैंसी पेलोसी की यात्रा का अंजाम भुगतना पड़ेगा. ताइवान की राजधानी ताईपे के अनुसार, चीन के 27 युद्धक विमानों ने ताइवान के एयर डिफेंस जोन में उड़ान भरी.

27 PLA aircraft (J-11*6, J-16*5 and SU-30*16) entered the surrounding area of R.O.C. on August 3, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/m1gW2N4ZL7 pic.twitter.com/Aw71EgmRjj

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) August 3, 2022