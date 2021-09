चीन में नौका पलटने से 8 लोगों की मौत, 7 लापता, रेस्क्यू का VIDEO सामने आया

बीजिंग. दक्षिण-पश्चिम चीन (China) के गुइझोउ प्रांत ( Guizhou province) की नदी में एक यात्री नाव पलटने के बाद कम से कम आठ लोगों की मौत (8 People Dead) हो गई. सात अन्य लापता हैं. खबर के मुताबिक, रविवार को खबर दी कि यह दुर्घटना शनिवार को लियुपनशुई शहर की जांग्के नदी में तकरीबन पांच बजे हुई.

Eight people were killed and seven others are missing after a passenger #ship overturned in the #Zangke River in #Liuzhi Special District, southwest #China ‘s #Guizhou Province at around 5pm on Saturday. pic.twitter.com/DRfobmm041

Eight people died and seven are still missing as of 8:10 am Sunday after a passenger ferry carrying 46 people capsized Saturday afternoon on the Zangke River in Southwest China’s #Guizhou Province. Thirty-one people have been rescued and rescue work is ongoing. pic.twitter.com/qJ2LocmHH3

— People’s Daily app (@PeoplesDailyapp) September 19, 2021