शंघाई में बेकाबू काेरोना, सरकार का आदेश- साथ में साेने, गले मिलने और Kiss करने पर पाबंदी

कोरोना (Corona Virus) चीन (China) का पीछा नहीं छोड़ रहा है. एक बार फिर यहां कोरोना लोगों पर जमकर कहर बरपा रहा है. हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं. कोरोना की नई लहर का सबसे ज्यादा असर शंघाई (Shanghai) में दिखाई दे रहा है. यहां फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है. प्रशासन कोरोना जांच पर अधिक जोर दे रही है. साथ ही जनता से महामारी (Corona Epidemic) के नियमों का पालन करने की अपील भी कर रही है. इससे जुड़े कई वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

स्थानीय प्रशासन शंघाई में रहने वालों को हर संभव मदद देने की कोशिश कर रही है, मगर लोगों को लगता है कि यह मदद काफी नहीं है. लोगों ने कई ऐसे वीडियो पोस्ट किए हैं, जहां वे अपने-अपने घरों के बालकनी पर गाना गाकर विरोध दर्ज करा रहे हैं, उसी वक्त एक ड्रोन से घोषणा की जाती है कि वे ऐसा न करें, अपने घरों की खिड़कियों को बंद रखें. साथ ही यह भी घोषणा होती है कि लोग अपनी स्वतंत्रता की इच्छा को नियंत्रित रखे और गाना न गाएं.

As seen on Weibo: Shanghai residents go to their balconies to sing & protest lack of supplies. A drone appears: “Please comply w covid restrictions. Control your soul’s desire for freedom. Do not open the window or sing.” https://t.co/0ZTc8fznaV pic.twitter.com/pAnEGOlBIh — Alice Su (@aliceysu) April 6, 2022



इसी तरह एक दूसरे वीडियो में कुछ स्वास्थ्यकर्मी शंघाई की सड़कों पर दिलचस्प घोषणाएं करते हुए दिखाई दते हैं. इस वीडियो में स्वास्थ्यकर्मी लोगों से कहता है, ‘आज रात से कपल्स को अलग सोना चाहिए, किस नहीं करना चाहिए, उन्हें एक दूसरे को गले लगाने से भी बचना चाहिए. इसके अलावा दोनों को अलग से खाना चाहिए.’

This is more funny. “From tonight, couple should sleep separately, don’t kiss, hug is not allowed, and eat separately. Thank you for your corporation! “ pic.twitter.com/ekDwLItm7x — Wei Ren (@WR1111F) April 6, 2022



करीब एक हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक चार पैरों वाला रोबोट शंघाई की सड़कों पर गश्त लगाते हुए लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का अपील कर रहा था. गौरतलब है कि प्रतिबंधों के कारण भोजन और आवश्यक वस्तुओं के वितरण को लेकर लोगों में असंतोष बढ़ रहा है.

वहीं नगर प्रशासन ने समस्या को स्वीकार करते हुए स्थिति में सुधार करने का वादा किया है. शंघाई के उप महापौर चेन टोंग ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘शंघाई में चावल और मांस जैसे स्टेपल का पर्याप्त भंडार है, लेकिन महामारी नियंत्रण उपायों के कारण वितरण समस्याएँ पैदा रही हैं. वैसे हमारी कोशिश है कि शहर में कुछ थोक बजारों और खाद्य भंडारों को फिर से खोला जाए.’

