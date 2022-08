चीन ने अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स को तलब किया, कहा- घातक हो सकते हैं परिणाम

बीजिंग. चीन की लगातार धमकियों के बावजूद अमेरिकी सदन की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया. जिसके बाद से चीन अब और तिलमिला उठा है. खबर आ रही है कि तिलमिलाए चीन ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया है.

चीन के उप विदेश मंत्री शी फेंग (Xie Feng) ने अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स (Nicholas Burns) को मंगलवार देर रात तत्काल तलब (Summon) किया. शी ने कहा कि अमेरिका गलत रास्ते पर जा रहा है, इसके परिणाम घातक हो सकते है. अमेरिका को चीन और ताइवान के मामले में हस्तक्षेप करना भारी पड़ सकता है. अमेरिका अपना ताइवान कार्ड खेलना बंद करे. इसके आगे उन्होंने कहा कि पेलोसी जानबूझकर आग से खेलने का प्रयास कर रही हैं. उन्होंने एक चीन सिद्धांत (One China Policy) का उलंघन किया है. शी का कहना है कि इस यात्रा के बाद से अमेरिका- चीन रिश्तों में और अधिक कड़वाहट आ गई है.

ताइवान के हवाई क्षेत्र के पास कई चीनी लड़ाकू जेट

ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचने के बाद पेलोसी ने ट्वीट पर बताया कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा “ताइवान के लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए अमेरिका की अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करती है.” “हमारी यात्रा ताइवान के कई कांग्रेस प्रतिनिधिमंडलों में से एक है. पेलोसी की ताइपे यात्रा के दौरान ताइवान के हवाई क्षेत्र के पास कई चीनी लड़ाकू जेट और मिसाइल फायर करने का अभ्यास भी किया गया.

