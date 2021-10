चीन के 14 प्रांतों में संक्रमण की नई लहर, 75.8% आबादी वैक्सीनेटेड, फिर भी बढ़ रहे हैं केस

बीजिंग. भले ही चीन में 1.41 अरब आबादी में से 1.07 अरब लोगों का वैक्सीनेशन (vaccinated in China) हो चुका है. लेकिन इस वक्त यह देश कोरोना की नई लहर से (New outbreak spreads in China) जूझ रहा है. देश की नेशनल हेल्थ कमीशन (एनएचसी) ने बताया है कि देश के 14 प्रांतों (14 provinces) में संक्रमण के नए मामले बढ़े हैं. शुक्रवार को मैनलैंड चीन में 59 नए कोरोना के मामले सामने आए. यह 16 सितंबर के बाद पहली बार सबसे ज्यादा है. ज्यादातर मामले चीन के उत्तरी इलाकों में आ रहे हैं. संक्रमण में सबसे ज्यादा बेहाल राजधानी बीजिंग, हेईलाॅन्गजियांग, इनर मंगोलिया, गान्सू और निंगशिया हैं. वहीं, एक हफ्ते में तीन शहराें में लॉकडाउन लग चुका है.

इनर मंगोलिया के एजिना बैनर में रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजनल अथॉरिटी ने बताया कि वह आने वाले दिनों में 9400 से अधिक फंसे हुए यात्रियों को कम जोखिम वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करेगी. एनएचसी के प्रवक्ता मी फेंग ने शनिवार को कहा कि महामारी की रोकथाम और नियंत्रण की स्थिति गंभीर और जटिल है. क्योंकि संक्रमण अभी भी तेजी से फैल रहा है. दर्जन से ज्यादा मामले राजधानी बीजिंग में भी आए हैं.

वहीं, एनएचसी के प्रवक्ता मी फेंग ने बताया कि अब तक देश की 75.8% आबादी कोरोना वैक्सीन के दो डोज ले चुकी है. शुक्रवार तक चीन में कुल 2.26 अरब वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है. चीन के कई प्रांतों ने 3 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया है. राज्य मीडिया ने बताया कि बच्चों को डोज देने का अभियान नए प्रकोप के कारण शुरू किया गया था.

वहीं, बीजिंग में नए खुले यूनिवर्सल स्टूडियोज थीम पार्क ने “आपातकालीन महामारी की रोकथाम के लिए” अथॉरिटी के साथ गाइडलाइन को फॉलो करना शुरू कर दिया है. ऐसा उन्होंने तब किया जब संक्रमित रोगी के संपर्क में आए एक शख्स ने थीम पार्क में रिसॉर्ट का दौरा किया था. एक सोशल मीडिया पोस्ट में यूनिवर्सल स्टूडियोज ने एक में कहा, ” हम यहां आने वाले मेहमानों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए न्यूक्लिक एसिड टेस्ट और आवश्यक स्वास्थ्य निगरानी रखने पर काम कर रहे हैं.