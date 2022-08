नैंसी पेलोसी के दौरे के बाद चीन ने ताइवान के आयात पर लगाया प्रतिबंध, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

बीजिंग. नैंसी पेलोसी (Nancy Pelosi) के ताइवान दौरे के बाद नाराज चीन ने बुधवार को ताइवान के साथ व्यापार पर रोक लगा दिया है. समाचार एजेंसी सिन्हुआ (Xi Xinhua) के रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान क्षेत्र के मछली उत्पादों को बैन कर दिया है.

कराची में चीन के वाणिज्य दूत के तौर पर रह रहे ली बिजियन (Li Bijian) ने ट्विटर पर कहा कि हमने ताइवान क्षेत्र के खट्टे फलों, फ्रोजन हॉर्स मैकेरल और सफ़ेद बालो की पूंछ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. चीन के सीमा प्रशाशन ने कहा कि दो प्रकार के मछली उत्पादों को निलंबित किया गया है.

#mainland suspends entry of certain fruits, fish products from #Taiwan, export of natural sand to #Taiwan #China. @CCTV_Plus pic.twitter.com/stSXpDLWZX

— libijian李碧建 (@libijian2) August 3, 2022