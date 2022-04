शंघाई. चीन के सबसे बड़े और व्‍यावसायिक शहरों में से एक शंघाई में कठोर कोरोना लॉकडाउन ने तमाम मुश्किलें पैदा कर दी हैं. घरों में कैद लोग निराशा और अवसाद से भर गए हैं और उनके चीखने-चिल्‍लाने के वीडियो सोशल मीडिया के प्‍लेटफार्म पर वायरल हो रहे हैं. इस बीच अमेरिकी हेल्‍थ साइंटिस्‍ट डॉ एरिक फीगल-डिंग ने भी वीडियो जारी कर कहा है कि घरों के कैद लोग स्‍थानीय भाषा में जीवन और मौत की बातें कहते हुए चीख रहे हैं. वे स्‍थानीय अधिकारियों को नतीजों को लेकर चेतावनी देते नजर आ रहे हैं. चीन की ‘ जीरो COVID’नीति के तहत संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए चीन का सबसे बड़ा शहर 5 अप्रैल से बंद है.

जाने-माने सार्वजनिक स्वास्थ्य वैज्ञानिक, यूएस-आधारित डॉ एरिक फीगल-डिंग ने शंघाई से कुछ वीडियो शेयर करते हुए चिंता जाहिर की है. उन्‍होंने कहा है कि अपार्टमेंट के निवासी स्थानीय बोली ‘शंघानी’ में बोल रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये लोग अधिक समय तक घरों के भीतर नहीं टिक पाएंगे, जिससे बड़ी त्रासदी हो सकती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नए वीडियो में निराश शंघाई के निवासियों को अपने अपार्टमेंट से चिल्लाते हुए सुना जा सकता है. कठोर COVID-19 लॉकडाउन से परेशान लोगों के ऐसे कई वीडियो ट्विटर, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर सामने आए हैं.

Residents in #Shanghai screaming from high rise apartments after 7 straight days of the city lockdown. The narrator worries that there will be major problems. (in Shanghainese dialect—he predicts people can’t hold out much longer—he implies tragedy).pic.twitter.com/jsQt6IdQNh

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 10, 2022