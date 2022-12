VIDEO: चीन के अस्पतालों में लाशों के ढेर, भेड़-बकरियों की तरह भरे हैं मरीज; नहीं देख पाओगे यह दर्दनाक मंजर

नई दिल्ली: चीन में तांडव मचा रहे कोरोना वायरस (Covid 19 Cases in China) के खतरे की आहट अब दुनिया भर में सुनाई देने लगी है. चीन में कोरोना वायरस ने इस कदर हाहाकार मचा रखा है कि अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी है, पैर रखने की जगह नहीं मिल रही और दवाइयों के लिए लंबी कतारें लग रही हैं. चीन में कोराना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट के नए सब-वैरिएंट्स से संबंधित संक्रमण के मामलों में काफी वृद्धि देखी जा रही है. चीन मुख्यत: अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन स्वरूप के दो उपस्वरूपों-बीए.5.2 और बीएफ.7 से प्रभावित है. चीन में कोरोना का कहर किस कदर भयावह है, सोशल मीडिया पर अस्पतालों में बदहाली के तमाम वीडियो और फोटोज से यह देखा जा सकता है.

चीन के अस्पतालों में मरीजों के लिए अब जगह नहीं बची है. अस्पतालों में कोरोना मरीजों की खचाखच भीड़ है. बैठने तक की जगह नहीं बच पा रही है. कोरोना ने चीन को इस कदर तबाह किया है कि मरीज और लाश एक ही रूम में घंटों पड़े रहते हैं. अस्पतालों में बेड नहीं है, मरीजों को शव के पास ही जमीन पर ही इलाज करवाने को मजबूर होना पड़ रहा है. श्मशान घाटों पर भी डेड बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक ही कमरे में मरीज भी हैं और कोरोना से मरने वालों के शव भी.

Covid 19 Cases in China: चीन को खून के आंसू रुला रहा कोरोना! करोड़ों लोगों पर मंडरा रहा काल; दवा-बेड के लिए हाहाकार; जानें कैसा है मंजर

ट्विटर यूजर जेनिफर जेंग (@jenniferzeng97) ने 18 दिसंबर का एक वीडियो ट्वीट किया है, जो बीजिंग के सीयांग्लु अस्पताल का बताया जा रहा है. इस अस्पतालों में कोरोना मरीजों की लंबी कतार है. कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या इतनी अधिक है कि एक ही कमरे में डेड बॉडी और मरीज दोनों हैं. जेनिफर जेंग ने एक और वीडियो शेयर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि एक बच्चे को भी कोरोना के लक्षण हैं और उसके इलाज के लिए न तो दवा की व्यवस्था हो रही है और न अस्पताल केलिए एंबुलेंस तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है.

जेनिफर ने अपने ट्वीट में दावा किया कि चीन में कोरोना से हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि मरने वालों के शवों के अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को कई-कई दिनों तक का इंतजार करना पड़ रहा है. बीजिंग में एक परिवार को अपने परिजन के डेड बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए 43 घंटे की जंग लड़नी पड़ी और वह भी पैसे देकर. इतना ही नहीं, बीजिंग में शवों के अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग टाइम 30 दिन से अधिक है. जल्दी में शवों के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है. सभी श्मशान घाटों पर वेटिंग टाइम 30 दिन से अधिक है.

उन्होंने एक और वीडियो शेयर किया है, जिसमें कोरोना के भयावह मंजर को देखा जा सकता है. यह वीडियो तियानजिन शहर की है, जहां एक अस्पताल के इमरजेंसी रूम में भेड़-बकरियों की तरह मरीज भरे हैं. अस्पताल में बेड नहीं हैं और इलाज के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. चीन में कोरोना से जो यह हालत हुई है, उसके लिए चीनी लोग सरकार की नीतियों को गलत ठहरा रहे हैं. चीन में कोविड के मामलों में तेजी के पीछे ‘जीरो कोविड पॉलिसी’ में दी गई ढील को मुख्य कारण बताया जा रहा है. राजधानी बीजिंग में लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट देने के कारण कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

⚠️THERMONUCLEAR BAD—Hospitals completely overwhelmed in China ever since restrictions dropped. Epidemiologist estimate >60% of & 10% of Earth’s population likely infected over next 90 days. Deaths likely in the millions—plural. This is just the start—pic.twitter.com/VAEvF0ALg9

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 19, 2022