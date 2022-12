VIDEO: चीन में कोरोना बेकाबू, मां और 42 दिन के ट्विन्स को न एंबुलेस मिल रही, न दवा; ये हुई हालत

बीजिंग. चीन में कोरोना काबू से बाहर हो गया है. लोगों को न एंबुलेंस मिल पा रही और न अस्पताल में दवाएं मिल रही हैं. इस बीच ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो गया है. यह वीडियो चीन के हेबेई प्रांत का बताया जा रहा है. इसमें एक परिवार पूरी तरह हताश है. एक मां और 42 दिन के जुड़वा बच्चे संक्रमित हैं. बच्चे बुखार से परेशान हैं, लेकिन उन्हें दवा नहीं मिल पा रही. बच्चों का बुखार कम करने के लिए लाचार मां आलू की चिप्स का इस्तेमाल कर रही है. लेकिन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. महिला ने आरोप लगाया है कि यहां बच्चों को देने के लिए दवाई नहीं है. अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस भी नहीं मिल पा रही.

चीन में हालात इतने खराब हैं कि विशेषज्ञ कुछ करने की हालत में नहीं दिख रहे. दूसरी ओर, चीन के शीर्ष महामारी विज्ञानी और स्वास्थ्य अर्थशास्त्री एरिक फेगल-डिंग ने वह अनुमान लगाया है, जो दुनिया को डराने के लिए काफी है. उनका कहना है कि अगले 90 दिनों में चीन की हालत कोरोना से बद्तर हो जाएगी. यहां 60% से ज्यादा लोग और दुनिया की 10% जनता कोरोना से संक्रमित हो सकती है.

— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferzeng97) December 20, 2022