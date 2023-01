VIDEO: चीन में सड़कों पर जलाई जा रही हैं लाशें, कोरोना ने मचाया हाहाकार, कब्रिस्तान में जगह तक नहीं!

बीजिंग. चीन (China Coronavirus) में पिछले कुछ समय से कोरोना के प्रकोप के चलते स्थिति दयनीय हो गई है. अस्पताल के साथ-साथ कब्रिस्तानों में भी शवों को दफनाने के लिए लोगों को लाइन पड़ी है और अधिकांश कब्रिस्तान भर चुके हैं. ऐसे में लोग अपनों के शवों का अंतिम संस्कार सड़कों पर कर रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में दो मिलियन से ज्यादा मौत हो सकती है. चीन में कोरोना वायरस के नए सब-वेरिएंट ने उत्पात मचा रखा है. आम जनता के साथ-साथ डॉक्टर भी परेशान हो चुके हैं. चीन के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आईं कि किसी का भी दिल दहल सकता है.

डेली मेल के अनुसार, लगातार बढ़ रही मौतों की संख्या के बीच, अंतिम संस्कार की लागत में बढ़ोत्तरी के कारण लोग को सड़कों पर शवों का अंतिम संस्कारकरने के लिए मजबूर होना पड़ा. ब्लूमबर्ग समाचार के अनुसार, वेइबो (चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) पर पोस्ट किए गए एक स्क्रीनशॉट में एक निवासी ने अपने पड़ोसी का टैक्सट मैसेज शेयर किया है, जिसमें पड़ोसी ने अपने दोस्त को बताया है कि अंतिम संस्कार की कीमत में बढ़ोत्तरी के चलते उसे मजबूरन अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए खुली जगह ढूंढनी पड़ी.

I’ve seen quite a few similar videos, but haven’t posted any until now. Given what we learned from other sources about how difficult & expensive to cremate a body in a #crematorium in #CCPChina, I’m not surprised if someone in the countryside chose to do this.#ChinaCovidDeaths pic.twitter.com/hxhGdhPriS

— Inconvenient Truths by Jennifer Zeng 曾錚真言 (@jenniferzeng97) January 3, 2023