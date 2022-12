VIDEO: 'श्मशान में लाशों का ढेर, ICU और दवाओं की कमी' : चीन में कोविड का आतंक

बीजिंग. चीन में कोरोना वायरस से हर रोज 5,000 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है. राजधानी बीजिंग सहित देश के अन्य प्रांतों में कोविड संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. चीन में कोरोना से हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अस्पताल में बिस्तर, दवा और आईसीयू की भारी कमी हो गई है, जबकि श्मशान घाट अपनी पूरी क्षमता से चल रहे हैं. देश में कोविड के डर के बीच, अंतिम संस्कार स्थलों में चारों ओर लाशों के ढेर की खबरें सामने आई हैं, जबकि शवों के अंतिम संस्कार में मदद करने वाले कार्यकर्ता पहले ही कोविड से संक्रमित हो चुके हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले महीनों में चीन में 80 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं और दस लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है. चीनी मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर ज़ेंग, जो ट्विटर पर चल रहे कोविड आतंक के बारे में पोस्ट कर रही हैं, ने एक फ्यूनरल होम से एक वीडियो साझा किया, जहां चारों ओर लाशें पड़ी हैं. उन्होंने आगे कहा कि शवों को संभालने वाले कर्मचारी भी कोविड की चपेट में आ गए हैं.

A funeral home in #Beijing. When the man who shot the video asks the 2 workers why they don’t wear glasses to protect themselves, they say, “We tested positive already. We are all positive.”

“We are pushing bodies in 24 hours”, says man at the end.

#COVID #chinacovid #COVID19 pic.twitter.com/DN9rkOToRI

— Inconvenient Truths by Jennifer Zeng 曾錚真言 (@jenniferzeng97) December 21, 2022